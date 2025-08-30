“سبتمبر الأحمر” يقترب… كيف يستعد متداولو الكريبتو لذلك؟

يتحرك البيتكوين في نطاق عرضي مع اقتراب نهاية أغسطس، بينما يبدأ المتداولون في الاستعداد لما بات يُعرف بـ”سبتمبر الأحمر” – والذي أصبح عبارة عن فترة تاريخية تتسم بأداء سلبي متكرر في الأسواق المالية، وخصوصا في سوق العملات المشفرة.

منذ عام 1928، سجّل مؤشر “S&P 500” عوائد سلبية في شهر سبتمبر أكثر من أي شهر آخر.

وسجل البيتكوين أداء أسوأ؛ حيث تراجع في ثمانية من أشهر سبتمبر الماضية منذ عام 2013، بمتوسط انخفاض بلغ 3.77%، وفق بيانات “Coinglass”.

يُعلق “يوري بيرج”، مستشار السيولة في شركة “FinchTrade” السويسرية، بأن الأنماط السلوكية تبدأ بالتشكل أواخر أغسطس، حيث تتصاعد لهجة التشاؤم على وسائل التواصل الاجتماعي، يليها ارتفاع في إيداعات البيتكوين إلى منصات التداول خلال 48 إلى 72 ساعة، ما يعكس استعداد السوق للضغوط البيعية.

تحول “تأثير سبتمبر” من مجرد ظاهرة موسمية إلى حالة نفسية جماعية تُعيد تشكيل سلوك السوق.

ويعود هذا النمط إلى عوامل هيكلية، أبرزها إغلاق السنة المالية للعديد من صناديق الاستثمار المشتركة، مما يؤدي إلى عمليات جني خسائر ضريبية وإعادة توازن للمحافظ.

إضافة إلى ذلك، ينتهي موسم العطلة الصيفية، ويعود المتداولون المؤسسات لمراجعة مراكزهم، بالتزامن مع ارتفاع إصدارات السندات الحكومية بعد عطلة عيد العمال، مما يدفع رأس المال بعيدا عن الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

وتُضاف حالة الترقب لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في سبتمبر إلى مشهد الضبابية، حيث تتجمد قرارات الشراء انتظارا لتوجهات السياسة النقدية.

في سوق العملات المشفرة، تزداد حدة هذه التأثيرات؛ إذ يُساهم التداول المستمر على مدار الساعة، وانخفاض القيمة السوقية، في جعل البيتكوين عرضة لضغوط مفاجئة من حيتان السوق، إلى جانب تحركات المستثمرين المؤسسات الذين يلجأون إلى بيع البيتكوين لتغطية نداءات الهامش أو تقليل المخاطر عند تراجع مؤشرات الأسهم.

كما تُفاقم أسواق العقود الآجلة التأثيرات، حيث يمكن لانخفاض فوري بنسبة 5% أن يُطلق سلسلة تصفيات قد تمحو أكثر من 20% من مراكز المشتقات.

وتؤدي تحركات تجار الخيارات الذين يبيعون البيتكوين الفوري للتحوط مع ارتفاع التقلبات، إلى خلق ضغط إضافي، بغض النظر عن الوضع الأساسي للسوق.

في ظل هذه العوامل، يبقى سبتمبر الأحمر اختبار متكرر لنفسية السوق وقدرته على كسر النمط التاريخي، أو الانقياد إليه مجددا.

