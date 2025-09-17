شائعات حول عودة “CZ” إلى بينانس تُحرّك السوق وتثير الجدل!

أثار تعديل “CZ” لوصفه على منصة X من “ex-Binance” إلى “Binance” تكهنات واسعة حول احتمالية عودته إلى المنصة التي أسسها.
تأتي هذه الشائعات وسط تقارير عن تفاوض بينانس مع المدعين الفيدراليين لتخفيف شروط التسوية المفروضة عام 2023، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
وكان “CZ” قد تنحّى عن منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2023 بموجب اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية وهيئات تنظيمية أخرى، تمنعه من إدارة المنصة لثلاث سنوات بعد تعيين مراقب مستقل.
في مايو الماضي، كشف “CZ” في مقابلة إذاعية أنه قدّم طلب عفو رئاسي عبر فريقه القانوني في أبريل، على غرار ما حصل عليه مؤسسو “BitMEX” و”روس أولبريخت” سابقا.
على إثر هذه الشائعات، ارتفع سعر BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 963 دولار مساء الثلاثاء، قبل أن يستقر عند 960 دولار بزيادة 4% خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات “CoinMarketCap”.
