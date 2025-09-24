ارتفاع سعر العملة الرقمية FTT بعد تغريدة غامضة من مؤسس منصة FTX

سجلت العملة الرقمية FTT – العملة الأصلية لمنصة التداول FTX المتوقفة – ارتفاع بنسبة 25% خلال 24 ساعة، لامست فيه 1.20 دولار قبل أن تتراجع إلى 1.02 دولار.

الارتفاع جاء عقب تغريدة من حساب “سام بانكمان-فريد” قال فيها “gm”، ما أثار جدل واسع، خاصة أنه يقضي حاليا حكم بالسجن.

لاحقا أوضح منشور آخر أن صديق له يدير الحساب وينشر نيابة عنه.

وتكررت هذه الظاهرة سابقا، حيث أدت منشورات من الحساب إلى تحركات مماثلة في سعر FTT، رغم انهيار المنصة وغياب خطة واضحة لإعادة إطلاقها.

تطورات عملية استرداد أموال العملاء:

أعلنت FTX عن بدء مرحلة جديدة من توزيع الأموال في 30 سبتمبر، مع وعود بسداد يصل إلى 120% لصغار الدائنين و95% للعملاء الأمريكيين، فيما سيحصل المستخدمون الدوليون على 78% تقريبا، والدائنون غير المضمونين على 85%.

