شركة التيثر تسعى لجمع 20 مليار دولار: التفاصيل

تعتزم شركة التيثر جمع تمويل يتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر طرح خاص مقابل حصة تُقارب 3%، ما يرفع تقييمها إلى نحو 500 مليار دولار، وفقا لتصريحات “باولو أردوينو الرئيس التنفيذي للشركة .

يمثّل هذا التقييم قفزة ضخمة، متجاوزا بكثير قيمة منافستها شركة “سيركل” البالغة 30 مليار دولار، ويضع التيثر في مصاف شركات عملاقة مثل OpenAI وSpaceX.

Tether is evaluating a raise from a selected group of high-profile key investors, to maximize the scale of the Company's strategy across all existing and new business lines (stablecoins, distribution ubiquity, AI, commodity trading, energy, communications, media) by several… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 24, 2025

الصفقة ستشمل إصدار أسهم جديدة بإشراف “كانتور فيتزجيرالد”، مع تركيز التمويل على توسعة أعمال شركة التيثر في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التجارة، والاتصالات، إلى جانب التوسع في سوق العملات المستقرة الأمريكي.

العودة إلى السوق الأمريكية:

بعد سنوات من التحديات التنظيمية، تُعزز التيثر وجودها في الولايات المتحدة عبر إطلاق عملة مستقرة جديدة “USAT”، وتعيين “بو هاينز”، المسؤول السابق في البيت الأبيض، لقيادة أعمالها الأمريكية، في ظل دعم تنظيمي أكبر بعد فوز إدارة “ترامب” الجديدة.

يبلغ العرض الحالي من USDT نحو 173 مليار دولار، ما يمنح تيثر حصة سوقية تبلغ 56%، مقارنة بـUSDC الذي يبلغ معروضه 74 مليار دولار. وارتفع معروض تيثر بنسبة 26% منذ بداية العام، مدعوم بإقرار قانون “GENIUS”.

ويُتوقع أن يتجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة قريبا حاجز 300 مليار دولار.

