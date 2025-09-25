معروض الإيثر في المنصات ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات وسط "اللمسة الذهبية لوول ستريت"

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 06:34 مساءً - تراجعت حيازات الإيثر في المنصات المركزية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مدفوعة بزيادة التراكم المؤسسي.

تشير البيانات إلى أن أرصدة الإيثر على المنصات في حالة انكماش مستمر منذ منتصف عام 2020، حيث انخفض المعروض المتاح من الإيثر (ETH) بنحو 50% خلال العامين الماضيين.

وتسارعت وتيرة نزوح الإيثر من المنصات منذ منتصف يوليو، مع انخفاض الأرصدة بنسبة 20% منذ ذلك الحين، نتيجة زيادة تراكم خزائن الأصول الرقمية. ووفقًا لـ Glassnode، بلغ رصيد الإيثر في المنصات يوم الخميس 14.8 مليون ETH فقط.

وتُظهر بيانات CryptoQuant اتجاهًا مماثلًا، حيث وصل معدل عرض الإيثر في المنصات (المخزون الاحتياطي مقسومًا على إجمالي العرض) إلى 0.14، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016.

رصيد الإيثر في المنصات عند أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. المصدر: Glassnode

إشارات إلى الحفظ الذاتي والتحصيص

عندما ينخفض معروض الأصول في المنصات، عادةً ما يكون ذلك إشارة إلى نقلها إلى محافظ باردة، أو تحصيصها للحصول على عوائد، أو ضخها في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). وعلى العكس، عندما تزداد أرصدة المنصات، غالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على نية المستثمرين البيع.

كما كشفت بيانات CryptoQuant أن متوسط التدفقات الصافية للإيثر على مدى 30 يومًا وصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2022، ما يشير إلى تسارع وتيرة التدفقات الخارجة.

وعلّق محلل CryptoQuant المعروف باسم CryptoOnchain: "عمليات السحب واسعة النطاق غالبًا ما تعكس تحوّلًا نحو الحفظ الذاتي أو نشر الأصول في DeFi، مما يقلل من سيولة المنصات والضغط البيعي الفوري."

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات Glassnode أن صافي التغير في مركز الإيثر بالمنصات يوم الأربعاء بلغ سالب 2.18 مليون ETH، وهو مستوى لم يُسجل أعلى منه سوى خمس مرات فقط خلال العقد الماضي.

تجاوز صافي تغيّر مراكز الإيثر في المنصات -2 مليون ETH. المصدر: Glassnode

خزائن الأصول الرقمية تزيد تراكم الإيثر

تسارعت التدفقات الخارجة من المنصات منذ أن بدأت خزائن الإيثر المؤسسية، مثل شركة BitMine برئاسة توم لي، التي باتت تحتفظ بأكثر من 2% من إجمالي المعروض، في التراكم المكثّف منذ يونيو.

وبحسب بيانات StrategicEthReserve، فقد اشترت نحو 68 جهة منذ أبريل ما يقارب 5.26 مليون ETH، بقيمة 21.7 مليار دولار تقريبًا، وهو ما يمثل 4.3% من إجمالي المعروض.

الغالبية العظمى من هذه الكيانات تقوم بتحصيص الإيثر للحصول على عوائد إضافية، بدلًا من الاحتفاظ به في المنصات.

وبالتوازي، ارتفعت التدفقات إلى صناديق الإيثر الفورية المتداولة في الولايات المتحدة، لتصل إلى 6.75 مليون ETH بقيمة تقارب 28 مليار دولار، وهو ما يعادل 5.6% من إجمالي المعروض.

ويعني ذلك أن نحو 10% من إجمالي الإيثر المتداول أصبح في حيازة جهات مؤسسية، مع تسارع وتيرة التراكم خلال الأشهر الأخيرة.

تسارع تراكم الإيثر من قبل المؤسسات في يوليو. المصدر: StrategicEthReserve

محللة: "الإيثيريوم يحصل على لمسة وول ستريت"

قالت المحللة راشيل لوكاس من BTC Markets عبر منصة X إن الإيثيريوم يحصل على "اللمسة الذهبية من وول ستريت"، مضيفة:

"الخزائن تراكم الإيثر، ومعروض المنصات يهبط إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، وتوم لي يتوقع وصول السعر إلى ما بين 10,000 و15,000 دولار بنهاية العام."

ومع ذلك، تراجعت أسعار الإيثر خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 11%، لتنخفض دون مستوى 4,100 دولار صباح الخميس.