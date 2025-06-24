شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء ترصد جهود عملها على مدار خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قالت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن اللجنة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الطبي اللازم من خلال منظومة دقيقة تستند إلى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة لطلبات العلاج والاستغاثات الواردة من المواطنين.

وسلطت من خلال فيديو الضوء على آلية عمل اللجنة والملفات التي تتعامل معها، والجهود المتواصلة منذ خمس سنوات لتوفير الدعم الإنساني والطبي اللازم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.