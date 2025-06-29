شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: عبرت عن إرادة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو، واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وأعرب رئيس الأساقفة في تهنئته عن خالص تمنياته للرئيس بدوام الصحة والتوفيق، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هوية الدولة وبناء مستقبل يستند إلى الاستقرار والتنمية.

وأشاد رئيس الأساقفة بما تشهده مصر في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية وخطوات جادة نحو الإصلاح في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد على العمل المشترك من أجل الخير العام والوحدة الوطنية.

واختتم رئيس الأساقفة: يحفظ الله مصر بخير وسلام، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا أن تستمر مسيرة التنمية والبناء في ظل مناخ من الاستقرار والوحدة.