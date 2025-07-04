شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من ٢٨ يونيو إلى ٤ يوليو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات العالمية.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء أول مصنع لشركة "BSH" المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية في مصر وأفريقيا باستثمارات 55 مليون يورو، وتمت الإشارة إلى أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تتجاوز 350 ألف جهاز سنويًا من البوتاجازات، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يخصص 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.



كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا"، وأكد أن هذه الخطوة تؤكد الثقة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير بيئة ومناخ استثمار جاذب لمختلف المشروعات، وتمت الإشارة إلى أن المستودع يتميز بموقعه الاستراتيجي وسعته الكبيرة، حيث يمتد على مساحة 27 ألف م2، ومتوقع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل.

وشملت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث حضر سيادته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وكذلك فعالية إطلاق منصة إشبيلية للعمل.



كما ألقى سيادته كلمة مصر خلال جلسة النقاش العام، حيث أكد أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، فيما أدلى بكلمة خلال فعالية بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح"، أشار خلالها إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر عقد سيادته عددًا من اللقاءات والاجتماعات أبرزها لقائه المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، ووزير التنمية الدولية بالنرويج، بجانب لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فيما اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والرئيس العراقي، ورئيس وزراء نيبال.