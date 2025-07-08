شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينعى شهداء حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس في مبنى سنترال رمسيس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الأرواح البريئة وإصابة آخرین.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما نتضرع إلى الله أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين، وأن يعجل بعودتهم إلى ذويهم وأحبائهم سالمين معافين.

وفي هذا المقام الجلل، يثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عاليا الجهود البطولية والتضحيات الكبيرة التي بذلها رجال الحماية المدنية الأوفياء، الذين لم يدخروا جهدا في التعامل الفوري مع الحريق وإخماده معرضين حياتهم للخطر لإنقاذ الأرواح والممتلكات، مؤكدا إن تفانيهم وشجاعتهم يعكسان أسمى معاني العطاء والبسالة.

وتابع: إننا إذ نشارك الوطن والمواطنين أحزانهم، تجدد العهد على التكاتف والتضامن لتجاوز هذه المحن، ونتطلع إلى غد أفضل يسوده الأمن والسلامة للجميع.