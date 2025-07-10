شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقديم لمدارس التمريض بالقليوبية السبت المقبل.. اعرف الشروط والمستندات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إدارة التدريب والمدارس عن فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بنين وبنات بمحافظة القليوبية ضمن بدائل الثانوي العام للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2025، وذلك اعتبارا من من السبت 12 يوليو 2025 حتى الخميس 17 يوليو 2025، بجميع مدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في "ميت كنانة بنين وطوخ بنات وشبين القناطر بنات والقناطر الخيرية بنات وبهيتم بنات".

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن القبول في مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة بالقليوبية ضمن بدائل الثانوي العام طبقا لشروط الوزارة بأن تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد من 25: 30 طالبا أو طالبة لكل مدرسة على حدة.

وأوضح البيان، أنه بداية من يوم السبت الموافق 12 يوليو الجاري إلى الخميس 17 يوليو الجاري سيتم استقبال الطلاب وفقا لتقسيم المجموعات بناء على أعلى الدرجات التالي:

ـ المجموعة الأولى: من 280 درجة حتى 275 درجة لمدة يومين.

ـ المجموعة الثانية: من 274.5 درجة حتى 269 درجة لمدة يومين.

ـ المجموعة الثالثة من 268.5 درجة حتى 264 درجة لمدة يومين.

ويغلق باب القبول فور استكمال الأعداد المطلوبة تمهيدا لبدء اختبارات المتقدمين طبقا لشروط وقواعد القبول التي يتم التصفية منها، على أن يتم تقديم الملفات بالمدارس الفنية للتمريض طبقا لكل مركز إداري على حدى بواسطة ولي الأمر مع حضور الطالب.

واستطرد بيان صحة القليوبية، إلي الشروط العامة للتقديم في مدارس التمريض بصحة القليوبية ضمن بدائل الثانوي العام كالتالي

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وإحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم في ذات عام التقدم ودراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة فقط التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

- ألا يكون الطالب / الطالبة متزوجا والالتزام بعدم الزواج خلال السنوات الدراسية وفى حالة الزواج يتم الفصل نهائيا.

- تعهد الطالب أو الطالبة بالتفرغ الكامل مصدق عليه من ولي الأمر.

وأكد بيان صحة القليوبية، أن معايير القبول تتم وفقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق لكل مدرسة على حدة، كما يشترط اجتياز ما يلي:

- اختبار قدرات تحريري التي سوف تتم بمقر مركز تدريب صحة المرأة بينها أمام مستشفى بنها التعليمي في اللغة العربية واللغة انجليزية، والحاسب الآلى بنسبة نجاح في جميع المواد لا تقل عن 70% لكل مادة.

- الاختبار الشخصي وكشف الهيئة التناسق الجسدي والمظهر العام وقوة الملاحظة وسرعة الاستجابة و اللباقة في الحديث ومهارات التواصل وسلامة النطق والخلو من العيوب الخلقية التي تعيق العمل بالتمريض ولا توجد إعادة للاختبارات في حالة رسوب الطالب أو الطالبة في أي من الاختبارات المذكورة.

- الكشف الطبي للطلبة بمعرفة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل كشف الباطنة - عيون - فحص مخدرات ولا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بناء على تعليمات الوزارة.

أضاف بيان صحة القليوبية، أنه يتم تشكيل لجنة من إدارة المدرسة لاستلام أوراق التقديم من أولياء الأمور مديرة المدرسة و إداري المدرسة و2 مدرسات وعضو من التفتيش المالي والإداري بالإدارة التابع لها المدرسة وذلك لفحص الملفات المقدمة في نهاية التقديم ويتم تسليم ملف التقديم الى إدارة المدرسة بعد استيفائه طبقا للمواعيد المعلنة من إدارة المدرسة، ويتم التزام بالمواعيد المقررة وذلك في الفترة السبت 12 يوليو الجاري حتي الخميس 17 يوليو الجاري، وعند استلام ملفات الطلبة الراغبين للتقدم إلى مدارس التمريض يتم منح المتقدم إيصال برقم الملف وتاريخ الاستلام وذلك وبناء على توصية من اللجنة وموافاة إدارة التدريب بأعداد الطلبة التي تتقدم يوميا خلال فترة الإعلان بكشف معتمد و مختوم من اللجنة المشكلة في المدرسة.

أشار البيان، أنه يتم تقديم صور المستندات التالية صورة من استمارة النجاح واضح عليها رقم الجلوس والمجموع والإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب الطالبة على الشهادة الإعدادية

- صورة من شهادة الميلاد

- عدد 6 صور شخصية حديثة

- صورة البطاقة القومية لولي الأمر

- طلب الالتحاق عليه طابع مهن تعليمية و طابع نقابة التمريض

أوضح البيان، أنه عند قبول الطالب يتم تقديم أصول المستندات السابق ذكرها في الموعد المحدد لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات بالأصول.

وأشار البيان، إلي أن التعهدات والإقرارات المطلوبة للقبول في مدارس التمريض بالقليوبية ضمن بدائل الثانوي العام كالتالي :

- تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة

- تعهد بالتفرغ من الطالب / الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر

- إقرار من ولي الأمر أن الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاءمن إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة

- تعهد على الطالب / الطالبة وولي الأمر بقبول العمل بالمنشآت الصحية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة

- التعهد في حال اكتشاف التزوير في الأوراق المقدمة خلال سنوات الدراسة يتم فصل الطالب نهائيا والتعرض للمسائلة القانونية

- تعهد بعدم النقل إلا بعد موافقة مجلس إدارة المدرسة

- تعهد بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدرسة

- تعهد بالحفاظ على المدرسية وتجهيزاتها وعدم الإضرار بالمنشأة التعليمية



فتح التقديم لمدارس التمريض بالقليوبية السبت المقبل