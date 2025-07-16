شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية محتملة على بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد غدًا، الأربعاء 16 يوليو 2025، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، بحسب خريطة التنبؤات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، مع شعور بحرارة محسوسة تصل إلى 39، فيما تسجل السواحل الشمالية عظمى 32 درجة ومحسوسة 36، أما جنوب سيناء فتصل فيها العظمى إلى 37 درجة، بينما شمال الصعيد يسجل 39 درجة ومحسوسة 41، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 41 درجة مئوية، مع شعور بحرارة قد تصل إلى 42 درجة.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الارتفاع حتى الجمعة 18 يوليو، لتصل درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى ما بين 40 و43 درجة مئوية، وسط طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا.

كما حذرت الأرصاد من فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء الأربعاء على مناطق من أقصى جنوب البلاد تشمل أبو سمبل، أسوان، حلايب، وشلاتين، ومن المرجح أن تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا، ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة للهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتدعو الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل في المناطق الجنوبية تحسبًا لنشاط الرياح أو الأتربة المصاحبة للأمطار.