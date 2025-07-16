شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة باتحاد العمال: ندوات توعية بحقوق السيدات فى قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعها المنعقد برئاسة عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، تكثيف تنظيم ندوات التوعية بـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر تطبيقه اعتبارا من سبتمبر المقبل، مع التركيز على ما يخص حقوق المرأة العاملة، وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين القانون الجديد والقانون السابق رقم 12 لسنة 2003.

وأكدت عايدة محي الدين، خلال الاجتماع، أهمية تنظيم الندوات بمواقع العمل المختلفة، بهدف توعية العاملات بحقوقهن، وتشجيعهن على المشاركة السياسية ومباشرة الاستحقاقات الدستورية، خاصة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت إلى أن سكرتارية المرأة ستسهم بدور فعال في الحملة القومية لتنشيط السياحة، بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الوعي الثقافي لدى العاملات وأسرهن.