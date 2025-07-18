شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكى مزيفة ووهمية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، من إعلانات منسوبة حاليًا لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تزعم طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأكد المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة حاليًا مزيفة ووهمية، ولا تمت بأي صلة للصندوق، موضحًا أن الصندوق لم يعلن عن أي طرح جديد بهذا النظام خلال الفترة الحالية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

وأوضح المركز الإعلامي أن أي إعلانات رسمية خاصة بالصندوق، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو غيره من أنظمة السكن، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع "فيس بوك" عبر الرابط التالي: "http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg".

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا من خلال صفحاته الرسمية على موقع يوتيوب عبر الرابط التالي: "youtube.com/shmffeg"، أو "أكس" عبر الرابط التالي: "https://x.com/shmffeg"، أو "انستجرام" عبر الرابط التالي: "instagram.com/shmffeg"، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي: "cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA".

كما يمكن التواصل عبر مراكز خدمة العملاء الصندوق عبر الأرقام الآتية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.