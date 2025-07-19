شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن برامج للأطباء بدولة اليابان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لبرنامج (OJT) التدريب الاكلينيكي المتقدم للأطباء بدولة اليابان لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وذلك في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية – التعليم في اليابان – مشروع تنمية الموارد البشرية (EJEP – HRDP)- برامج التدريب في قطاع الصحة للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

شروط التقدم

(1) الأطباء الشباب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الذين لديهم أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة السريرية بعد الحصول على رخصة طبيب في مصر.

(2) العمر: ٣٠-٤٥ سنة.

(3) درجة اللغة الإنجليزية : 59 IELTS 5.5 / TOEFL iBT على الأقل.

(4) درجة التأهيل: درجة الماجستير / الزمالة أو أعلى.

(5) خبرة العمل أكثر من (۳) سنوات من الخبرة العملية.

(6) مكان العمل: أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية المصرية.

(7) استيفاء شروط الجامعة باليابان.

الأوراق المطلوبة للتقدم:

1- استمارة بيانات للمتقدم باللغة العربية معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية للجهة الموفدة (بيان حالة وظيفية يتم استيفائه موضحًا بها جميع المؤهلات الدراسية والتدرج الوظيفي وختمه من الجهة الموفدة).

2- الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس (صورة طبق الأصل مختومة بختم شعار الجمهورية من الجهة الموفدة).

3- شهادة معتمدة من درجة الماجستير أو الزمالة أو الدرجة الأعلى (إن وجدت) صورة طبق الأصل مختومة بختم شعار الجمهورية من الجهة الموفدة.

4- شهادة اللغة الإنجليزية سارية عند تاريخ التقدم بالأوراق مع الحصول على درجة 59 TOEFL IBT / 5.5 IELTS على الأقل

5- خطاب موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمد من رئيس الجهة.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي.

7- صورة جواز السفر.

8- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية مختومة طبق الأصل من الجهة الموفدة (بالنسبة للذكور).

9- استيفاء استمارة التقدم المرفقة (APPLICATION FORM).

https://url-shortener.me/28YG

• للإطلاع على التخصصات الطبية المتاحة وشروط التقدم للجامعات باليابان ونماذج التقدم للإعلان (APPLICATION FORM) يرجى مسح رموز الاستجابة السريعة المرفقة.

• يتم تقديم الأوراق والملفات الخاصة بالمتقدمين بمقر الإدارة العامة لمراكز التدريب بالدور الثاني بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم عقد مقابلات شخصية للسادة المتقدمين يتم إبلاغهم بها لاحقًا.

• آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للبرامج المعلن عنها 29 يوليو 2025.



