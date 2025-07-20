شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ الاستعداد لصوم العذراء بترانيم يومية واحتفالات كبرى بالأديرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مختلف الإيبارشيات استعداداتها المكثفة لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم، الذي يبدأ في 7 أغسطس من كل عام ويستمر 15 يومًا، وسط أجواء روحية خاصة تُعد من أبرز ملامح الحياة الكنسية لدى الأقباط، نظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها العذراء في الوجدان الشعبي واللاهوتي القبطي.

وتتضمن الاستعدادات تنظيم نهضات روحية مسائية تقام في أغلب الكنائس، تشمل صلوات وقراءات كتابية وعظات يومية، إضافة إلى ترانيم ومدائح خاصة بالعذراء، تقدمها فرق التسبيح وكورالات الكنائس، سواء باللغة القبطية أو العربية، وسط حضور شعبي واسع، خاصة في أيام الجمعة والأحد.

الأديرة الكبرى تفتح أبوابها للزائرين

وتشهد الأديرة المكرسة باسم العذراء، مثل دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط، ودير البراموس ودير السريان بوادى النطرون، استعدادات موسعة لاستقبال آلاف الزوار من مختلف المحافظات، مع تشديدات تنظيمية لتأمين الأعداد الكبيرة خلال فترة الصوم، خاصة في الأسبوع الأخير الذي يتزامن مع عيد صعود جسد السيدة العذراء في 22 أغسطس.

طقوس وقراءات خاصة

وخلال أيام الصوم، تلتزم الكنائس بقراءات خاصة في القداسات اليومية تُركّز على فضائل العذراء مثل الاتضاع والطهارة والطاعة، بينما تُرفع طلبات شفاعتها في المجمع المقدس للقداس، وتُقال ترانيم مثل "السلام لكِ يا مريم" و"ابتهجي يا ممتلئة نعمة".

ويمثل هذا الصوم موسمًا شعبيًا وروحيًا مميزًا يجمع بين التقوى والاحتفال، ويُعد فرصة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله عبر شفاعة العذراء، التي تعتبرها الكنيسة "السماء الثانية" و"أم النور"، وأيقونة خاصة في قلوب كل المصريين.