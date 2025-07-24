شكرا لقرائتكم خبر عن حر نار ورطوبة خانقة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 24 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 24 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 العظمى 40

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 38

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 26 والعظمى 42