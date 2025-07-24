شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يؤكد لـ"الخليج 365": لن نبيع أصولا تاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية نشاطًا حكوميًا مكثفًا في عدد من الملفات الحيوية والخدمية، حيث تابعت الحكومة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية. ويعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء في هذا الحصاد:
رئيس الوزراء يؤكد لـ الخليج 365: لن نبيع أصولا تاريخية أو مبانى ذات قيمة
وزير التعليم: طرحنا نظام البكالوريا حرصا على الطلاب ونسبة الحضور بالمدارس تخطت 85%
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس بالمحافظات
التنمية المحلية: مد تلقى طلبات الندب لديوان عام الوزارة ومركز سقارة للتدريب لـ31 يوليو
وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالوزارة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر لبحث التعاون
التعليم العالى: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
