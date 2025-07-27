شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كابل الكهرباء جهد 66 بساقية مكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ميدانيًا، أعمال إصلاح كابل الكهرباء جهد 66 بمنطقة ساقية مكي، لضمان سرعة إنهاء الأعمال الفنية، وتشغيل الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الذهب - وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت قبل قليل، أنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

وأفادت المحافظة بأن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.

وأشارت إلى أن في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.