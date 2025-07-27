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تنسيق الجامعات 2025 .. بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى الثلاثاء المقبل

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  • تنسيق الجامعات 2025 .. بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى الثلاثاء المقبل 1/2
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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي2026/2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/2 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة
(٩٤٧٢١)طالب وطالبة.

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة


٢١٨٥٣ ٢٩٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر الشعبة العلمية
١٦٥٧٧ ٢٨٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤ % فأكثر الشعبة الهندسية
٥٤٠٧٣ ٢٣٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٢,٨١% فأكثر الشعبة الأدبية
٩٢٥٠٣ الإجمالي

ب - النظام القديم


عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة


١٤١١ ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر الشعبة العلمية
٢٨٠ ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨١,٧١ % فأكثر الشعبة الهندسية
٥٢٧

الشعبة الأدبية

٢٧٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر
٢٢١٨


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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