شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025 .. بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي2026/2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/2 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة

(٩٤٧٢١)طالب وطالبة.

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة



٢١٨٥٣ ٢٩٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر الشعبة العلمية

١٦٥٧٧ ٢٨٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤ % فأكثر الشعبة الهندسية

٥٤٠٧٣ ٢٣٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٢,٨١% فأكثر الشعبة الأدبية

٩٢٥٠٣ الإجمالي

ب - النظام القديم



عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة



١٤١١ ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر الشعبة العلمية

٢٨٠ ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨١,٧١ % فأكثر الشعبة الهندسية

٥٢٧

الشعبة الأدبية

٢٧٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

٢٢١٨



