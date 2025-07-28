شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يؤكد ضرورة حل الدولتين.. وتجويع سكان غزة وضم الضفة غير مقبول - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية تحقيق حل الدولتين، موضحا أن الأوضاع باتت على حافة الانهيار.

وأضاف، خلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية، أن النزاع الحالي يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره وإنهاؤه يتطلب إرادة سياسية.

وأوضح جوتيريش أن تجويع السكان وقتل عشرات آلاف المدنيين وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري أمور ينبغي أن تتوقف، مشددا على ضرورة أن يكون المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وشدد على أن عملية ضم الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، موضحا أنه عمل غير قانوني.

واعتبر أن الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة وينبغي أن تتوقف، موضحا أن تحقيق سلام عادل للفلسطينيين والإسرائيليين يكون عبر دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة والاعتراف.