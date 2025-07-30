شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الهيئة القبطية الإنجيلية بمرور 75 عامًا على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهنئة والتقدير إلى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني، بمناسبة احتفالها باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها، في مسيرة ممتدة من العطاء والخدمة المجتمعية الرائدة.

لقد شكلت الهيئة على مدار سبعة عقود ونصف نموذجًا يحتذى به في العمل التنموي والإنساني، من خلال ما قدمته من جهود مخلصة في التمكين والتعليم والصحة والوعي والتكافل المجتمعي، والتزامها الثابت بخدمة الإنسان دون تمييز، وبالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

لقد كانت الهيئة، ولا تزال، مثالًا مشرفًا في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك والسلام المجتمعي، ويؤكد التحالف الوطني اعتزازه باستمرار هذه الشراكة البناءة، التي تجسد روح التعاون تحت مظلة وطنية جامعة تضم كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

يتمنى التحالف دوام التوفيق والنجاح للهيئة القبطية الإنجيلية وقيادتها، ويؤكد مواصلة الدعم والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المواطن المصري في كل ربوع الوطن.