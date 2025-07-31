شكرا لقرائتكم خبر عن كارنيهات بـ"باركود" لـ25 ألف متابع محلى ودولى وإعلامى لانتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لاطلاع الكافة علي ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه بلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألف متابع من محليين دوليين وتغطية إعلامية، تم وضع باركود على كارنيهات المتابعين سواء منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.

و دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (1)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (2)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (3)



المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات (4)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (1)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (2)



جانب من مؤتمر الوطنية للانتخابات (3)



لجان بأداوار الأرضية لغير القادرين (1)