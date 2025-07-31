شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان يوجه رسالة للمواطنين: "صوتك مستقبل بلدك.. والمشاركة وعى ومسؤولية" والان مع تفاصيل الخبر

دعا النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جموع المواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة فى الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات ليست رفاهية ديمقراطية، بل واجب وطنى يعكس إدراك الشعب لمسؤوليته تجاه وطنه.

وقال رضوان فى تصريحات صحفية، إننا نقف أمام لحظة فاصلة من عمر الوطن، تتطلب من كل مواطن أن يُدرك أن صوته هو توكيل بالإرادة، وبطاقة عبور إلى مستقبل أفضل، وأن الامتناع عن التصويت يترك الفرصة لغيره ممن قد لا يعبرون عن تطلعاته".



وأضاف طارق رضوان أن مجلس الشيوخ ليس مجرد هيئة استشارية، بل مؤسسة دستورية محورية فى صنع السياسات العامة، وصياغة القوانين، ومراجعة ما يُطرح على الساحة من قضايا حيوية فى التعليم، والصحة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها.



وأكد رضوان، أن الديمقراطية لا تُبنى بالشعارات ولا بالتقاعس، بل بالصوت الحر الواعى، والموقف المدروس، والمشاركة الفعالة داخل مؤسسات الدولة، لأن الأوطان لا تُبنى بالأمنيات بل بالإرادة".



ووجه النائب رسالته إلى كل فئات المجتمع: "إلى الشباب، والمرأة، والعامل، والفلاح، وأبناء الريف والصعيد، أنتم قوة هذا الوطن ومحرك تغييره، فلا تتنازلوا عن دوركم فى رسم ملامح المستقبل".



واستطرد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قائلًا: "اختر الأصلح، اسأل، ناقش، وكن جزءًا من القرار.. فالأوطان لا يبنيها فرد، بل تبنيها إرادة جماعية، تبدأ من صندوق الاقتراع وتنتهى بوطن يستحقه أبناؤه".