شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: تظاهرات الإخوان أمام السفارة المصرية عبث سياسى يكشف خيوط المؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، إن من عجائب تجار الدين وجماعة الإخوان الإرهابية أن يتظاهر أنصارهم فى الداخل الفلسطينى وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلى أمام السفارة المصرية، فى مشهد عبثى يكشف زيف الشعارات والمتاجرة بالقضية.



وأكد أن تظاهرات اليوم لم تكن سوى محاولة مكشوفة للتشويش على الدور المصرى التاريخى والمستمر فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، مضيفًا أن أهداف الإخوان تلاقت بوضوح مع أجندة الاحتلال فى استهداف مصر ومواقفها الوطنية.



وشدد السادات، على أن وعى الشعوب كفيل بإسقاط هذه المسرحيات، وأن مصر ستبقى ثابتة فى دعمها للقضية الفلسطينية رغم كل المؤامرات.