شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: التظاهرات أمام السفارة المصرية تكشف التآمر بين الإخوان وحماس والاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن السماح لتظاهرات عناصر الحركة الإسلامية بفلسطين أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، يعكس تنسيقًا واضحًا بين الاحتلال الإسرائيلى وحماس والإخوان، بهدف النيل من الدور المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف أن السماح لرئيس الحركة الإسلامية بالتصريحات ضد مصر، يحمل رائحة تآمر مفضوحة، ومحاولة بائسة لصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال وضغوطه الداخلية.



وأوضح مطر أن تلك التظاهرات العبثية، المحتمية بالعلم الإسرائيلى، تكشف خيوط المؤامرة، وتفضح من يتاجرون بالدين والقضية، مؤكدًا أن مصر ستظل حجر الزاوية فى حماية القضية الفلسطينية، وأن وعى الشعبين المصرى والفلسطينى سيفشل كل محاولات الفتنة والتشويه.