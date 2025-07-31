شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد القادر: تظاهرات أمام السفارة المصرية مشهد عبثي يتجاهل جوهر القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، التظاهرات التي نظمتها عناصر من الداخل الفلسطيني أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفًا المشهد بالعبثي، متسائلًا: كيف يدّعون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وهم على بعد أمتار من وزارة الدفاع الإسرائيلية؟

وأضاف عبد القادر أن دماء الجنود المصريين التي سالت على أرض فلسطين منذ 1948، كانت ولا تزال شهادة حيّة على إيمان مصر بأن للشعب الفلسطيني أرضًا وقضية تستحق الدفاع عنها.

وأكد أن نجاح مصر في التصدي لمحاولات التهجير وتصفية القضية سيظل شوكة في قلب المؤامرات الإسرائيلية، ولن تنال منه حملات التشويه أو أدوات الفتنة.

واختتم بقوله إن وعي الشعوب العربية كفيل بإدراك الحقائق وإفشال المخططات.