شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعيد الدابي: التظاهر أمام سفارة مصر يكشف تنسيقا خفيا بين الاحتلال والإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس النواب، إن التظاهرات التي جرت اليوم أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تكشف عن سيناريوهات محتملة لتنسيق مريب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وتنظيم الإخوان، يستهدف التشويش على الدور المصري الراسخ في فضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الدابي أن هذا التآمر المفضوح لن يؤثر على ثوابت الدولة المصرية، ولا على رسالتها التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها دون التفات إلى محاولات الفتنة والتزييف.

وأضاف أن الشعبين المصري والفلسطيني يدركان جيدًا من يقف في صف القضية، ومن يتاجر بها خدمة لأجندات خارجية مشبوهة.