شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: تنسيقية شباب الأحزاب قدمت نماذج أثبتوا كفاءتهم تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن مصر مليئة بالخبرات والكفاءات القادرة على تمثيل الوطن فى كل المجالات وبالتأكيد فى كل مرحلة يظهر بها عدد من الكوادر فى كل الأعمار سواء رجال أو سيدات أو شباب.

وأشاد "القصير" خلال حواره لـ ”الخليج 365” بتجربة ونموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤكدا أنها قدمت نماذج من الشباب أثبتوا كفاءتهم تحت قبة البرلمان وهى تجربة مفيدة تحتاج إلى توسع وتحتاج إلى الاقتياد بها وتؤكد بأن الشباب المصرى عندما يؤهل ويدرب يكون قادر على التمثيل المشرف والفعال سواء فى البرلمان أو غيره من المناصب القيادية والسياسية.

وأضاف أن الحزب يولى اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة، إدراكًا منه لأهمية دورها فى بناء المجتمع والمشاركة فى الحياة السياسية. ومنذ تأسيسه، سعى الحزب إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى مختلف المجالات، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للقوانين والإجراءات التى تهدف إلى تمكين المرأة ووضع قضاياها فى صدارة أولويات المشرع كما يسعى حزب الجبهة الوطنية إلى تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية من خلال دعم تمثيلها فى البرلمان، خاصة وأن المرأة كانت حاضرة بقوة فى كل الاستحقاقات الوطنية، كما يولى الحزب اهتماما كبيرا بالشباب، إدراكًا منه لأهمية دورهم فى بناء مستقبل الوطن وتعزيز الحياة السياسية، ومنذ تأسيسه، وسعى الحزب إلى تمكين الشباب وإشراكهم فى مختلف جوانب العمل الحزبى والسياسى، ويضم الحزب مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوفه، وذلك فى إطار اهتمامه بقضايا الشباب ودورهم الفاعل فى رسم ملامح المستقبل.