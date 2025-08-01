شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضائل مصر فى القرآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف عددًا من الندوات العلمية تحت عنوان: "فضائل مصر في القرآن الكريم"، ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي يُعقد أسبوعيًّا يوم الجمعة بالمساجد الكبرى على مستوى المديريات، وذلك في (27) مسجدًا بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال.

ويُعقد لقاء هذا الأسبوع يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025م، كما يأتي هذا النشاط في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإيمانية والوطنية لدى النشء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب تربويّ هادف، يعزِّز الانتماء ويغرس حب الوطن في قلوب الأطفال.



