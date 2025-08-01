شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصويت المصريين فى أستراليا ثانى محطات انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

بدء منذ قليل تصويت المصريين فى الخارج فى سفارتنا وقنصلياتنا فى أستراليا فى ثانى محطات قطار انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وكان المصريين فى نيوزيلندا، أول من صوت من أبناء المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ نظرا لفرق التوقيت.

ويصوت أبناء المصريين فى الخارج فى دول العالم المختلفة لمدة يومين 1 و2 أغسطس، قبل انطلاق الماراثون فى مصر يومى 4 و5 أغسطس الجاري.

ويقدر عدد أبناء الجالية المصرية فى أستراليا بحوالى 24.061 ألف موزعين على عدة مدن. وللجالية المصرية فى أستراليا دور فعال فى المجتمع الأسترالى، حيث يساهمون فى مختلف المجالات. وتعتبر أستراليا من الوجهات المفضلة للمصريين الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وكندا.



وخلال الأيام القليلة الماضية، أتمت سفارات مصر فى الخارج استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقواعد والمحددات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجرت العديد من السفارات سلسلة من اللقاءات مع رموز الجاليات المصرية فى الخارج للتعريف بقواعد وإجراءات التصويت، فضلًا عن نشر سلسلة من المنشورات والبيانات عبر صفحات السفارات والقنصليات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشرح ضوابط العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مع تحديد يومى الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومى الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات.

ويبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومى 25 و26 فى الخارج ويومى 27 و28 فى الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، كما يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردى والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.