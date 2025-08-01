شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الجيزة والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنطلق اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025 م، قافلتان دعويَّتان مشتركتان إلى محافظتي الجيزة والدقهلية.

وتضمُّ القافلتان عشرةً من العلماء، بواقع خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الحضور الدعوي والتوعوي في مختلف المحافظات، وتأكيد رسالة المؤسسات الدينيَّة في التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الفكريَّة والدينيَّة.