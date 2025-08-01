شكرا لقرائتكم خبر عن أول لجان التصويت بانتخابات الشيوخ تفتح أبوابها أمام المصريين فى نيوزيلندا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

فتحت منذ قليل، السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أبواب أول لجنة في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا والساعة 12 صباح الجمعة بتوقيت مصر لاستقبال الناخبين من المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ، وذلك وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

ويعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية على مخالفة فترة الصمت الانتخابى بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.