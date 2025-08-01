شكرا لقرائتكم خبر عن نابليون.. سمكة نادرة فى البحر الأحمر محرم صيدها ويصل عمرها لـ50 عامًا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يحتوى البحر الأحمر، على العديد من الكائنات البحرية النادرة، والتى يكون ظهورها نادر وتعيش فى الأعماق ومنها السمكة الضخمة التى يطلق عليها اسم سمكة نابليون.. تعرف عليها.

- سمكة نابليون الشهيرة تم وضعها فى النشرة الحمراء التى تصدرها المنظمة ضمن قوائم الكائنات البحرية والبرية المهددة بخطر الانقراض والزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه السمكة النادرة والمهددة بالانقراض من مياه البحار والمحيطات ومن بينها البحر الأحمر.

- تتميز تلك السمكة بحركتها البطيئة ووزنها الذى يزيد عن 250 كيلو جراما حيث تتواجد بمناطق الشعاب المرجانية العميقة فى عدد من المواقع بالبحر الأحمر.

- تعد سمكة نابليون من النوع المسالم وغير المؤذى وهى سمكة معمرة تصل لنحو 50 عاما ولا تؤذى الإنسان وتتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان ويترواح طولها مابين متر ونصف إلى مترين.

- الأسماك البطيئة فى التكاثر مما يجعلها مهددة بالانقراض وأن هذه السمكة ضمن قائمة الأسماك التى تغير جنسها من أنثى إلى ذكر دون التوصل العلمى لأسباب هذه الظاهرة.

- سميت باسم نابليون لتشابه وحهها بقبعة نابليون الشهيرة.