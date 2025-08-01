شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 1 من أغسطس 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء (3) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (9) مساجد، إضافة إلى مسجدين صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (50) مسجدًا من بينها (45) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(5) مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13539) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و274 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي: ففى محافظة شمال سيناء:

تم إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل - مركز العريش.

وفى محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد العمدة بنجع العرب – مركز دراو.

كما تم إنشاء وبناء مسجد الإمام على بكوم أمبو قبلى – مركز كوم أمبو؛ ومسجد المدينة المنورة بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش قبلى – مركز أسوان.

وفى محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد الفقى بقرية عرب الرواشدة – مركز طوخ.

وفى محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد خميس عوض بقرية رزافة – مركز الدلنجات؛ ومسجد نصر عبد الحليم بمشروع العباسية – مركز حوش عيسى؛ ومسجد الرحمن الفيومى بقرية زاوية مسلم – مركز الدلنجات.

وفى محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية طموه - مركز أبو النمرس.

كما تم إنشاء وبناء مسجد صلاح الدين محمد القرينى بالشيخ زايد – مدينة 6 أكتوبر.

وفى محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد السليمانية بنجع الكرنك بقرية أولاد يحيى الحاجر – مركز دار السلام؛ ومسجد عبد الجواد بقرية الكوم الأصفر – غرب طهطا.

وفى محافظة السويس:

تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة السلام 2 – حى عتاقة.

وفى محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح بجوار مدرسة صلاح خطاب بقرية ميت خاقان – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.