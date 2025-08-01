شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية تصويت المصريين بأستراليا فى انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدنى وملبورن؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجرى على مدار يومين بالنسبة للمصريين بالخارج.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي)، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء (التوقيت المحلي)، وذلك خلال يومي الاقتراع، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتوالى عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج في باقي المقار الانتخابية في 117 دولة حول العالم.