الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي: لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بأن الهجمات الإسرائيلية ضد البنية التحتية الصحية، واستهداف المدنيين في غزة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وتحدياً مباشراً للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف.

ودعى الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وقال إنه" لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة"، وشدد على أهمية عمل المجتمع الدولي العمل لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي.

جاء ذلك في أثناء مشاركته نيابةً عن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الأثنين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها السعودية كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة.

نهج عملي متوزان

في الإطار ذاته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلّع المملكة إلى بناء تعاون مثمر عبر المنصات متعددة الأطراف من أجل مستقبل يزخر بمزيد من الفرص والتنمية المشتركة، مؤكداً التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة.

إدارة التحديات البيئية

إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية أن السعودية بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شحّ المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه" التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.

إصلاحات رؤية 2030

وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح أن رؤية السعودية 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضاً خبرة المملكة في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية.