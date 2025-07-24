شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش اللبناني، من تفكيك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا.



وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، وعملت الوحدة على تفكيكه".



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.