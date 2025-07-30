شكرا لقرائتكم خبر عن السفير رياض منصور: قرار بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين "تاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

وصف السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قرار بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" فى غزة، بالقرار "التاريخى".

وأكد منصور ، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "مؤتمر نيويورك يُعتبر بداية لانطلاق قطار الاعتراف بدولة فلسطين"، مشيراً إلى أن "ما بين 10 إلى 15 دولة ستعلن قريباً موقفها من الاعتراف بفلسطين".

وأضاف "أن هناك موقفاً دولياً واسعاً يؤيد إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، مؤكداً أن "شعوب المنطقة بأكملها ترغب في الهدوء ووقف العدوان" وأن العالم أصبح أكثر استعداداً للتوصل إلى سلام دائم وإنهاء الاحتلال .

كما ثمن منصور المواقف الدولية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيداً بالدور الذي يلعبه الوسطاء في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف القتال. واختتم قائلاً: "يجب وقف العدوان على غزة فوراً".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، إلا إذا اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات عملية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، معتبرًا أن هذا الاعتراف يأتي في إطار حماية حل الدولتين.

