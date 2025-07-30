شكرا لقرائتكم خبر عن ستارمر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من عملية تفضى للسلام والأمن لشعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى، والتى تطرقت إلى اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بأن ستارمر بدأ حديثه بإعلانه أن المملكة المتحدة تسير على طريق الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ما لم تغير إسرائيل مسارها بشكل جذري.

وقال إن هذا سيكون جزءا من عملية تفضي في نهاية المطاف إلى السلام والأمن لشعوب المنطقة، وحدد تفاصيل مسار السلام، بالتعاون مع حلفاء رئيسيين آخرين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني موقف المملكة المتحدة الثابت في دعوتها حركة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن وضرورة نزع سلاحها..

وقال إن تحرك المملكة المتحدة كان مدفوعا بتخفيف الوضع على الأرض وإنهاء المعاناة المروعة والجوع الذي يشهده القطاع.

واتفق الجانبان -بحسب البيان- على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وبكميات كبيرة، والتزما بالعمل معا لإيجاد حلول عملية لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم، كما واتفقا على البقاء على اتصال وثيق فيما بينهما.