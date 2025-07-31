شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: نهاجم بنى تحتية لحزب الله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يهاجم بنى تحتية لحزب الله في لبنان، مؤكدا "نهاجم مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها".

وأضاف "نهاجم أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، غارة إسرائيلية على التلال المحيطة ببلدة الخريبة في البقاع شرقي لبنان، كما شنت غارات على مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان.

يذكرأن، كشف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم الأراضى اللبنانية حوالى 500 مرة خلال 243 يوما منذ وقف إطلاق النار، قتل فيها أكثر من 230 عنصرا من حزب الله.

وتظهر البيانات، أنه منذ التهدئة تم تدمير آلاف الصواريخ و90 منصة إطلاق و20 مقرا وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة ومعسكرات تدريب وبنية تحتية لحزب الله.

وفى الأسابيع الأخيرة، دمرت غارات سلاح الجو الإسرائيلى، حوالى 3000 صاروخ، بالإضافة إلى البنية التحتية تحت الأرض جنوب الليطاني.

ووفقا للجيش، قتل أكثر من 4000 عنصر فى حزب الله منذ بدء الحملة ضده وهناك مئات فى عداد المفقودين، بما فى ذلك قمة الحزب بأكملها باستثناء شخصيتين كبيرتين.