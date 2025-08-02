استشهاد 71 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال على قطاع غزة

جرائم الاحتلال

دهم منازل الفلسطينيين

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 10:37 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الجمعة إلى (71) شهيدًا، بينهم (38) من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (60,332) شهيدًا، و(147,643) مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة لعدم وجود معدات لانتشالهم.أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في بيت دقو.في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي طوباس بعدة سيارات عسكرية بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف، وحاصرت أحد المنازل، وسط تواجد مكثف لقوات من المشاة.كما اقتحمت عناصر من الجيش الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وسيّرت دورياتها في مختلف الأحياء والشوارع، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل الفلسطينيين أو اعتقالات.واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا ضاحية إكتابا وبلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم وسط عرقلة حركة مرور المركبات والفلسطينيين، وإيقاف عدد منها وإخضاعها للتفتيش واستجواب ركابها قبل سيرها باتجاه الشارع الرئيسي للضاحية وتوجهها صوب حي ومسجد القيسي، حيث أطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي لإخافة السكان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.