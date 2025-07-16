شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الالتهاب الرئوى الحاد.. اعرف علاماته المبكرة وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين تُسببها بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، مما يؤدي إلى تلف أنسجة الرئة وامتلائها بالسوائل أو القيح، وفقًا للأطباء، عادةً ما يكون الالتهاب الرئوي البكتيري أكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي، والذي غالبًا ما يزول من تلقاء نفسه، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الالتهاب الرئوي وطرق العلاج، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما الذي يُسبب الالتهاب الرئوي الحاد؟

يقول الأطباء إن الالتهاب الرئوي يتطور عندما يبدأ جهازك المناعي بمهاجمة عدوى في الأكياس الصغيرة في رئتيك، المعروفة باسم الحويصلات الهوائية ثم يُسبب الالتهاب الرئوي ببطء وتسريب السوائل.

تُسبب العديد من البكتيريا والفيروسات والفطريات العدوى التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، ووفقًا للخبراء، تُعتبر البكتيريا السبب الأكثر شيوعًا لدى البالغين، بينما تُعتبر الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، بعض الأمراض الشائعة التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي هي:

-نزلات البرد، المعروفة أيضًا باسم فيروس الأنف

-كورونا

-فيروس الإنفلونزا

-فيروس نظير الإنفلونزا البشري (HPIV)

-داء الفيالقة

-بكتيريا الميكوبلازما الرئوية

-داء المكورات الرئوية

-الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الرئوية

-الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

الالتهاب الرئوي بحد ذاته ليس معديًا، ولكن البكتيريا والفيروسات المسببة له معدية على سبيل المثال، الأنفلونزا معدية ويمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، لكن معظم المصابين بها لا يصابون به.

البكتيريا الأكثر شيوعًا المسببة للالتهاب الرئوي، وهي العقدية الرئوية، يمكن أن تنتشر من شخص لآخر عن طريق لمس الأسطح الملوثة أو عن طريق السعال والعطس.

الالتهاب الرئوي الناتج عن الفطريات ليس معديًا لا تنتقل العدوى الفطرية من شخص لآخر مثل الفيروسات والبكتيريا.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

يقول الأطباء إنك معرض لخطر كبير للإصابة بالالتهاب الرئوي إذا كنت:

-أكبر من 65 عامًا أو أقل من عامين.

-تعاني من حالة رئوية أو قلبية مثل التليف الكيسي، أو الربو، أو التليف الرئوي، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

-تعاني من حالة عصبية مثل الخرف أو مرض باركنسون، مما يجعل البلع صعبًا.

-تقيم في المستشفى أو في دار رعاية طويلة الأمد.

-تدخن.

-حامل.

-تعاني من ضعف في جهاز المناعة.

علامات وأعراض الالتهاب الرئوي

تعتمد أعراض الالتهاب الرئوي على السبب، وتتراوح بين الخفيفة والشديدة قد تختلف الأعراض لدى الرضع والأطفال الصغار وكبار السن تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

-حمى شديدة، تصل إلى 40.55 درجة مئوية

-سعال مصحوب ببلغم أصفر أو أخضر أو دموي

-تعب وإرهاق

-تنفس سريع

-ضيق في التنفس

-تسارع في معدل ضربات القلب

-تعرق أو قشعريرة

-ألم في الصدر أو البطن

-فقدان الشهية

-زرقة الجلد أو الشفتين أو الأظافر

-ارتباك أو اضطراب في الحالة العقلية