شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجرى عملية تكميم المعدة وما الآثار الجانبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

جراحة تكميم المعدة هي نوع من جراحات إنقاص الوزن، حيث تُقيّد جراحة تكميم المعدة كمية الطعام التي تتناولها، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن، قد تفقد ما بين 23 و37 كيلوجرامًا، ولكن تختلف النتائج من شخص لآخر.

تُجرى هذه العملية عادةً بالمنظار، ووفقا لموقع " hopkinsmedicine"، مع شقوق صغيرة في الجزء العلوي من البطن، يُزال معظم الجزء الأيسر من المعدة، وتُشكَّل المعدة المتبقية على شكل أنبوب ضيق يُسمى الكم، يُفرغ الطعام من أسفل المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بنفس الطريقة التي كان عليها قبل الجراحة، ولا تُجرى أي جراحة على الأمعاء الدقيقة أو تُغيَّر، وبعد الجراحة، سيشعرك قلة الطعام بالشبع عند تناوله.

لماذا قد تحتاج إلى جراحة تكميم المعدة؟

تُستخدم جراحة تكميم المعدة لعلاج السمنة المفرطة، يُنصح بها لمن جربوا طرقًا أخرى لإنقاص الوزن دون جدوى على المدى الطويل، قد ينصحك طبيبك بإجراء جراحة تكميم المعدة إذا كنت تعاني من سمنة مفرطة، حيث يزيد مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 40، كما قد ينصحك بها إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 35 و40، وكنت تعاني من حالة صحية ناتجة عن السمنة، قد تشمل هذه الحالة انقطاع النفس النومي، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني.

ما هي مخاطر عملية تكميم المعدة؟

النزيف، والالتهابات، ومشاكل القلب، ومشاكل الرئة، والألم، وجلطات الدم في الساقين من المضاعفات المحتملة التي قد تحدث بعد أي عملية جراحية، كما قد يسبب التخدير العام مشاكل في التنفس أو ردود فعل أخرى، وهناك أيضًا خطر حدوث تسرب عند خط الدبابيس، كما أن فقدان الوزن الزائد قد يؤدي إلى ترهل الجلد، وغالبًا ما تتطلب كلتا المشكلتين إجراء جراحة إضافية.

مع مرور الوقت، قد تواجه أيضًا صعوبة في امتصاص بعض العناصر الغذائية، أو قد يحدث تضيق في تكميم المعدة، قد يعاني بعض الأشخاص من حرقة المعدة أو ارتجاع المريء بعد الجراحة، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتجاع متوسط إلى شديد، فقد يزيد تكميم المعدة من سوء الحالة، قد ترغب في التفكير في إجراء جراحة تحويل مسار المعدة بدلًا من ذلك، يمكن لهذا النوع من الجراحة أن يساعد أو حتى يوقف الارتجاع وحرقة المعدة.

قد تكون لديك مخاطر أخرى بناءً على صحتك، تأكد من التحدث مع فريق الطبيب الخاص بك حول أي مخاوف قبل الجراحة.

كيف تستعد لعملية تكميم المعدة؟

سيحتاج الفريق الطبى الخاص بك إلى التأكد من أن جراحة تكميم المعدة خيار مناسب لك، لا يُنصح بإجراء جراحة إنقاص الوزن للأشخاص الذين يُفرطون في تعاطي الأدوية ، أو الذين لا يستطيعون الالتزام بتغيير نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة مدى الحياة.

قبل الخضوع للجراحة، ستحتاج إلى التسجيل في برنامج تثقيفي حول جراحة السمنة، سيساعدك هذا البرنامج على الاستعداد للجراحة، وعلى الحياة بعد الجراحة، ستتلقى استشارات غذائية، وقد تخضع لتقييم نفسي. ستحتاج أيضًا إلى فحوصات واختبارات بدنية، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية، وفحوصات الدم، وتخطيط كهربية القلب. قد تخضع لفحوصات تصويرية للمعدة، أو لتنظير داخلي علوي لرؤية جهازك الهضمي بشكل أفضل.

إذا كنت تدخن، فسيتعين عليك الإقلاع عن التدخين قبل الجراحة بعدة أشهر، قد يطلب منك الجراح إنقاص وزنك قبل الجراحة، هذا مهم لتقليل خطر حدوث مضاعفات متعلقة بالجراحة، ستحتاج إلى التوقف عن تناول الأسبرين والإيبوبروفين وأدوية أخرى مميعة للدم في الأيام التي تسبق الجراحة.

استشر الطبيب الخاص بك بشأن الأدوية والأعشاب والمكملات الغذائية التي يجب إيقافها (ومتى)، وتلك التي يجب الاستمرار في تناولها أثناء الجراحة، اتبع أي تعليمات تُعطى لك بخصوص عدم تناول الطعام أو الشراب قبل الجراحة.

ماذا يحدث أثناء جراحة تكميم المعدة؟

ستخضعين لتخدير عام أثناء الجراحة، مما سيُشعركِ بتخدير عميق طوال العملية، عادةً ما يستخدم الجراح المنظار لإجراء الجراحة، حيث يُجري عدة شقوق صغيرة في الجزء العلوي من بطنكِ، ثم يُدخل الجراح أنبوبًا رفيعًا (منظار بطن) ويضع أدوات جراحية صغيرة في هذه الشقوق، إذا لم يكن من الآمن إجراء الجراحة باستخدام المنظار، فقد يلزم إكمالها بشق مفتوح.

سيقوم طبيب التخدير بعد ذلك بإدخال أنبوب صغير عبر فمك إلى المعدة. ثم يستخدم الجراح دباسة منظار لشق المعدة، تاركًا كمًا عموديًا ضيقًا. ثم يُخرج جزء المعدة المُستأصل من البطن عبر شق، قد يفحص الجراح بعد ذلك أي تسريبات في الكم باستخدام فحص الصبغة أو التنظير العلوي.

ماذا يحدث بعد جراحة تكميم المعدة؟

من المرجح أن تعود إلى المنزل خلال يوم أو يومين بعد الجراحة، ستتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على السوائل لمدة أسبوع أو أسبوعين، سيعطيك فريق الجراحة جدولًا بأنواع الوجبات خلال الأسابيع التالية، ستنتقل من السوائل إلى الأطعمة المهروسة، ثم الأطعمة اللينة، ثم إلى الطعام العادي.

يجب أن تكون كل وجبة صغيرة جدًا.

تأكد من تناول الطعام ببطء ومضغ كل لقمة جيدًا.

لا تنتقل بسرعة كبيرة إلى الطعام العادي، فقد يسبب ذلك الألم والقيء.

تعاون مع فريقك الطبي الخاص لتحديد أفضل طعام لك، بعد شفاء معدتك، ستحتاج إلى تغيير عاداتك الغذائية، ستحتاج إلى تناول وجبات صغيرة تناسب معدتك الصغيرة.

قد يواجه الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن صعوبة في الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، ويرجع ذلك إلى قلة تناولهم للطعام، وامتصاصهم للعناصر الغذائية، قد تحتاج إلى تناول فيتامينات متعددة يوميًا، بالإضافة إلى مكمل غذائي من الكالسيوم وفيتامين د، قد تحتاج أيضًا إلى عناصر غذائية أخرى، مثل فيتامين ب-12 أو الحديد.

ستحتاج إلى إجراء فحوصات دم دورية كل بضعة أشهر خلال العام الذي يلي الجراحة، هذا للتأكد من عدم وجود نقص في الحديد في الدم (فقر الدم)، أو ارتفاع في مستوى السكر في الدم، أو انخفاض في مستويات الكالسيوم أو فيتامين د، إذا كنت تعاني من حرقة في المعدة، فقد تحتاج إلى تناول دواء لخفض حموضة المعدة.

