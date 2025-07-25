شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هالك هوجن متأثرا بها.. أعراض مبكرة للسكتة القلبية لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد صادم لعشاق المصارعة حول العالم، غيّب الموت الأسطورة هالك هوجن عن عمر 71 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في منزله بولاية فلوريدا. رغم تدخل فرق الطوارئ فور تلقي البلاغ، كانت اللحظات الحاسمة قد مضت، ووجد المسعفون أنفسهم أمام نهاية محزنة لأيقونة رياضية لطالما ارتبط اسمه بالقوة والشجاعة.

منذ انطلاقه في حلبات المصارعة أواخر السبعينيات، حجز هوجن مكانة لا ينافسه فيها أحد، سواء بجسده العملاق أو حضوره الجماهيري اللافت.

ما الذي يحدث عند توقف القلب؟

وفقا لتقرير نشره موقع NHS، تحدث النوبة القلبية عندما تنقطع إمدادات الدم عن القلب، غالبًا نتيجة جلطة تسد أحد الشرايين التاجية. هذا الانقطاع المفاجئ يمنع الأوكسجين من الوصول إلى أنسجة القلب، ما يؤدي إلى تلفها بشكل قد يهدد الحياة.

إشارات أولى لا ينبغي تجاهلها

أول ما قد يشعر به المصاب هو ألم حاد أو ضاغط في منتصف الصدر، وقد يمتد هذا الإحساس إلى الذراع اليسرى أو كلا الذراعين، أو يصل إلى الفك، الظهر أو حتى المعدة. يترافق ذلك في بعض الحالات مع التعرق المفرط، الغثيان، صعوبة التنفس، أو شعور غير مفسر بالخوف والقلق.

ما يُعقّد الأمر أن بعض الحالات تظهر بأعراض خفيفة قد تُخطئ في تفسيرها، مثل عسر الهضم أو إجهاد عضلي. ولهذا، يبقى التصرف الفوري هو مفتاح النجاة.

التعامل السريع

إذا اشتبهت في وجود أزمة قلبية، لا تتردد في الاتصال بالإسعاف فورًا. وفي انتظار وصول المساعدة، يمكن تناول قرص أسبرين إذا لم يكن هناك مانع طبي، للمساعدة في تقليل التجلط وتحسين تدفق الدم.

العلاج

يعتمد نوع العلاج في المستشفى على طبيعة الأزمة وحدتها. فقد يُلجأ إلى الأدوية لإذابة الجلطة، أو إجراء قسطرة لفتح الشريان المغلق. وكلما بدأ التدخل بسرعة، قلّت احتمالية حدوث مضاعفات طويلة الأمد.

التعافي

التعافي من النوبة القلبية لا ينتهي بالخروج من المستشفى. يحتاج المصاب إلى برنامج تأهيلي شامل يشمل تغييرات في نمط الحياة، من بينها التغذية السليمة، تقليل التوتر، ممارسة الرياضة بانتظام، والتوقف عن التدخين. كما يُنصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لضبط ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.