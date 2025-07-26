شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الكلى.. علامات شائعة لا تتجاهلها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يحدث سرطان الكلى عندما تبدأ خلايا الكلى بالنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويحدث هذا بسبب تغيرات أو طفرات في الخلايا تُسبب تكاثرها بشكل غير طبيعي، وعادةً، تنمو الخلايا وتموت بشكل طبيعي، لكن في سرطان الكلى، تستمر في النمو، وتُشكّل هذه الخلايا الزائدة كتلة، وإذا كانت سرطانية، فقد تنتشر إلى الأنسجة المجاورة وأجزاء أخرى من الجسم، ويُسمى هذا الانتشار بالنقائل، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

لا يعرف الأطباء على وجه اليقين سبب معظم حالات سرطان الكلى، ولكن بعض عوامل الخطر، مثل التدخين والسمنة والتاريخ العائلي، قد تزيد من احتمالية الإصابة، في كثير من الأحيان، لا يُسبب سرطان الكلى أعراضًا مبكرة، مما يُصعّب اكتشافه إلا بعد نموه أو انتشاره.

أعراض سرطان الكلى

في مراحله المبكرة، غالبًا ما لا يُسبب سرطان الكلى أي أعراض ملحوظة، ومع تطور المرض ونمو الورم، قد تبدأ الأعراض بالظهور، لهذا السبب، غالبًا ما يُشخَّص سرطان الكلى بعد أن يبدأ بالانتشار.. على النحو التالي:

ظهور دم في البول

والذي قد يبدو ورديًا أو أحمر أو بلون الكولا، وغالبًا ما يكون هذا أحد العلامات الأولى لسرطان الكلى ولا ينبغي تجاهله.

ألم مستمر في الجانب أو أسفل الظهر

قد يكون الألم خفيفًا أو حادًا ولا يزول بمرور الوقت.

كتلة أو تورم في المنطقة المحيطة بالكلى

قد تشعر أو تلاحظ وجود كتلة في جانبيك أو أسفل ظهرك.

التعب المستمر أو انخفاض مستويات الطاقة

قد تشعر بالتعب حتى بعد الراحة أو الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الشعور العام بالإعياء

يشمل ذلك الضعف، أو عدم الراحة، أو مجرد عدم الشعور بنفسك.

انخفاض الشهية

قد لا تشعر بالجوع أو قد تأكل أقل بكثير من المعتاد.

فقدان الوزن غير المبرر

قد تفقد وزنك دون مبرر دون إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

حمى خفيفة ولكن مستمرة

حمى منخفضة الدرجة تستمر في العودة دون سبب واضح.

ألم العظام (إذا انتشر السرطان)

قد يحدث ألم في العظام عندما ينتقل السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤثر سرطان الكلى على كيفية تعامل كليتيك مع ضغط الدم، مما يسبب ارتفاعه.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

قد يؤدي ذلك إلى شعورك بالضعف أو البرد أو ضيق التنفس.

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)

قد يؤدي ذلك إلى الغثيان أو الارتباك أو كثرة التبول.

ويمكن الوقاية من سرطان الكلى وأى أمراض أخرى متعلقة بالكلى من خلال إتباع نمط حياة صحى، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدنى بانتظام، والتحكم في ضغط الدم، كما يوصى بتجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الأسبستوس والكادميوم، وشرب كمية كافية من الماء بما يناسب حاجة كل شخص وفقًا لما يقوم به من مجهود بدنى وحالة الطقس، كما يُفضل الحرص على إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على الكلى خاصة مع التقدم في العمر.

طرق الوقاية من سرطان الكلى