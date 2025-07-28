شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 5 علامات تظهر فى الصباح تنذر بمشاكل فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ مشاكل القلب السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، ورغم ظهور أعراضها فجأةً أحيانًا، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، إلا أن الحالة عادة ما تتفاقم تدريجيًا على مدى أشهر، بل وأحيانًا سنوات، ومع أهمية إجراء فحوصات دورية سنويًا، خاصةً لمن تجاوزوا الأربعين من العمر، إلا أن هناك بعض العلامات التي يُمكنك الانتباه إليها، ومع أن هذه الأعراض قد تظهر في أي وقت، إلا أنها قد تكون أكثر وضوحًا في الصباح، بعد فترة من الخمول والنوم ليلًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات تظهر في الصباح تشير إلى مشاكل في القلب لا يجب تجاهلها:

عدم الراحة أو الألم في الصدر

من أبرز علامات التحذير التي قد تشير إلى مشاكل في القلب الشعور بعدم الراحة أو الألم في الصدر، والذي يظهر عادةً خلال ساعات الأولى من الصباح، وغالبًا ما يتجلى هذا الانزعاج المرتبط بالقلب كشعور بالضغط أو الضيق، والذي قد يوصف أيضًا بأنه ثقل يحدث في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، وقد يظهر الانزعاج على شكل نوبات خفيفة تختفي ثم تعود للظهور، وقد يتسبب أحيانًا في انتشار الألم من الصدر إلى الذراعين (وخاصةً الذراع الأيسر) والرقبة والفك والظهر والمعدة، وغالبًا ما يصف الناس هذا النوع من الألم بأنه مثل ضغط شديد على الصدر، ويصبح التدخل الطبي الفوري ضروريًا، خاصة عندما يستمر هذا الألم لأكثر من عدة دقائق.

ضيق في التنفس

ضيق التنفس الذي يظهر عند الاستيقاظ يتطلب عناية طبية عاجلة، إذ قد يشير إلى مشاكل قلبية محتملة، ويؤدي ضعف ضخ القلب للدم إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب صعوبة في التنفس، إذ يؤثر على التنفس أثناء الاستلقاء وأثناء فترات الراحة، وتتطلب صعوبة التنفس المفاجئة والمتفاقمة تقييمًا طبيًا فوريًا، أما أعراض الجهاز التنفسي، التي تشمل السعال المستمر والصفير، فتتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا، إذ قد تُشير إلى حالة خطيرة.

عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

يُعد خفقان القلب، مصحوبًا بتسارع وانقطاع في ضربات القلب، والذي يحدث بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة، علامة تحذيرية، وتُسمى هذه الحالة اضطراب نظم القلب، ويحدث اضطراب نظم القلب عادةً خلال الصباح بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر" بشكل طبيعي في الجسم في هذا الوقت، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وتشمل أعراض اضطراب نظم القلب الدوخة وألم الصدر والتعب، بالإضافة إلى الشعور بأنك على وشك فقدان الوعي.

ويُعد تقييم الطبيب لهذه الأعراض أمرًا بالغ الأهمية، لأن اضطراب نظم القلب قد يشير إلى حالات قلبية خطيرة مثل مرض القلب الإقفاري أو اعتلال عضلة القلب.

إرهاق أو ضعف غير عادي

يشير التعب الشديد في الصباح، رغم النوم الكافي، إلى أن قلبك قد لا يوصل كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويختلف التعب هذا عن الإرهاق المعتاد لأنه يظهر فجأة دون سبب واضح، ويجب على النساء الانتباه لهذا العرض المبكر لأمراض القلب، لأنه عادةً ما يظهر قبل ظهور مؤشرات أمراض القلب الأخرى، ويتطلب التعب غير المعتاد المصحوب بضيق في التنفس أو انزعاج في الصدر تقييمًا طبيًا.

الدوخة أو الدوار

يشير الدوار الذي يحدث عند الاستيقاظ إلى عدم قدرة القلب على توفير تدفق الدم الكافي إلى الدماغ، وتنشأ هذه الحالة نتيجة انسداد الشرايين، واضطرابات نظم القلب، وتقلبات ضغط الدم، وعند ظهور هذه الأعراض المصحوبة بالتعرق والغثيان، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا لأنها قد تشير إلى مشاكل قلبية خطيرة، كما يجب إجراء تقييم لصحة القلب عند حدوث الدوار بانتظام في الصباح.

لماذا يعتبر الانتباه لعلامات الصباح مهمة؟

تظهر معظم أعراض أمراض القلب في البداية أو تتفاقم خلال ساعات الصباح، وتُفسر التغيرات في مستويات الهرمونات وضغط الدم خلال ساعات الصباح ظهور هذه الأعراض، حيث يرتفع هرمون الكورتيزول فجأة بعد الاستيقاظ، مما يؤثر على إيقاع القلب وعمله، وقد يُسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب، ويُمكّن الاكتشاف المبكر لهذه العلامات التحذيرية خلال ساعات الصباح، أن يساعد المرضى في الحصول على تشخيص طبي سريع، مما يُؤدي إلى علاج مُنقذ للحياة.