تجربتي في تطوير مهارات وحواس رضيعي في الشهر الخامس

ساعدت رضيعي على تطوير مهارة الإمساك بالأشياء

اعلمي أن رضيعك ومنذ شهور مبكرة يحب أن يمسك بالأشياء التي تحوم حوله أو القريبة منه، ولذلك فمن الطبيعي أن تلاحظي أنه يمسك بخصلات شعرك المتدلية نحو وجهه، أو أنه يقوم بالإمساك بملابسك وتجدين صعوبة في أن يتركها لكي تضعيه في سريره حين ينتهي من الرضاعة من صدرك، وهذه مهارة يجب أن تعرفي أنها تدل على سلامة طفلك سواء من ناحية نمو الدماغ أو تطور نمو عضلات يديه.

استغلي مهارات الطفل المتطورة في الإمساك بالأشياء، التي تتطور بشكل ملموس ما بين سن 3 و6 أشهر، بأن تمسكي بلعبة على مسافة منه وتلاحظي قدرته على التقاطها ومدة بقاء اللعبة بين يديه قبل أن تفلت منه، مع ملاحظة أن تكون اللعبة مرنة وطرية، ويمكن أن تكون مصنوعة من القماس أو من البلاستيك المرن؛ لكي يسهل عليه حملها ولا تسبب له الجروح والخدوش في حال كانت مصنوعة من مواد صلبة أو خادشة، واستمري بهذا التمرين لأن رضيعك قد أصبح قادراً على التنسيق بين حركة اليد والعين.

ساعدت رضيعي على تطوير مهارة الرؤية من بعيد

تطور بصر الرضيع

اعلمي أن حاسة البصر عند المولود تتطور بالتدريج؛ فبعد الولادة تكون الرؤية غير واضحة ولا يستطيع الطفل تمييز الوجوه البعيدة عنه، وفي الشهر الثاني يبدأ في تدقيق النظر في الأشياء لفترات قصيرة، وتتحسن قدرته بشكل أفضل على تمييز بعض الألوان الفاقعة والساطعة، ومع الشهر الثاني يتتبع ببصره الأجسام المتحركة. أما في الشهر الرابع؛ فيبدأ في التمييز بين الأشخاص والألوان.

لاحظي أن رضيعك في الشهر الخامس تصبح الرؤية أكثر وضوحاً لديه ويستطيع الطفل تتبع الأشياء والأجسام بشكل أفضل، ويبدأ في التمييز بين الأشخاص والألوان بشكل أفضل بكثير؛ ولذلك قومي بتمرير لعبة بلون لافت أمام مجال نظره، ويمكنك أن ترتدي ملابس مختلفة الألوان في كل مرة والمرور من أمامه وملاحظة تتبعه لكل لون جديد، ولكن بشرط أن يكون اللون فاقعاً وزاهياً وليس معتماً.

ساعدت رضيعي على تطوير مهارات لغوية أولية

أم تتواصل مع رضيعها

اعلمي أن رضيعك في الشهر الخامس يبدأ في إطلاق أصوات معينة ويجب أن تشجعيه على إطلاق تلك الأصوات، ومن هنا تأتي فوائد الحديث مع الطفل منذ المرحلة الجنينية بلغة عربية سليمة؛ حيث إنه لا يُفضَّل على الإطلاق أن تتحدثي مع طفلك على الرغم من صغر سنه بطريقة المواليد التي تشبه صوت الببغاء، ولكنه على الرغم من إطلاقه لأصوات غير مفهومة فيجب أن تساعديه على تطوير لغته وقدرته على النطق من خلال إعادة نطق الكلام صحيحاً على مسامعه.

رددي على مسامع طفلك كلمات صحيحة، فحين تلاحظين أنه في الشهر الخامس يبدأ في إطلاق أصوات مثل "با ما دا" فيجب أن تكملي له الكلام وأنت تنظرين في عينيه وتتواصلين معه من خلال لغة جسدك بأن تقولي له: "بابا.............ماما"، وتكرري ذلك على مسامعه مراراً، وبناءً على نصيحة اختصاصية تربية الأطفال التي استعنت بها فيجب أن يرى الطفل حركة فمك وحلقك وطريقة تطبيق مخارج الحروف من خلال تحديقه بوجهك جيداً.

ساعدت طفلي على التقلب من ظهره إلى بطنه

رضيع ينقلب على بطنه

اعلمي أنه يجب أن تطرحي على نفسك سؤالاً مهماً وهو: لماذا يجب أن ينام طفلك الرضيع على بطنه لمدة معينة خلال اليوم؟ حيث إنه من الضروري أن تقومي بتقليب رضيعك على بطنه لتقوية عضلاته، حيث يستطيع الرضيع وبشكل طبيعي الانقلاب من بطنه نحو جانبه أو ظهره ابتداءً من الشهر الرابع، ويتقن الرضيع هذه المهارة جيداً بعد الشهر الخامس؛ ولذلك فيجب أن تمرني طفلك على هذه الحركة، حيث إنها تتطلب قوة عضلية أكبر من الذراعين والساقين؛ لكي يتمكن الطفل من الانقلاب لوحده.

قومي في أثناء تغيير حفاض الطفل -مثلاً- أو بعد الحمام بتقليب الرضيع على بطنه، وسوف تلاحظين أنه سيرفع رأسه وكتفيه عالياً عن مستوى كتفيه مستخدماً ذراعيه لمساعدته في دعم هذه الحركة. يُطلق على هذا التمرين الذي يقوم به الطفل من تلقاء نفسه بمجرد أن تقلبيه على بطنه بأنه تمرين نصف ضغط، ويساعده هذا التمرين في تقوية العضلات المتخصصة واللازمة لكي يقوم بمهارة التقلب على جنبيه والعودة إلى النوم على الظهر أو البطن لاحقاً.

حرصت على الرضاعة الليلية على الرغم من انتظام نومه

الرضاعة الليلية

لاحظي أن رضيعك في الشهر الخامس ومع نهاية هذا الشهر يحقق نوماً أفضل من الأشهر الأربعة السابقة؛ حيث إن الأشهر الأولى تكون أشهر التعب والمعاناة بالنسبة للأم والرضيع، حيث يعاني معظم الرُّضَّع من المغص الليلي الذي يؤثر في نومهم ويحرمهم النوم المتواصل، ولكن مع حلول الشهر الخامس سوف تقل نوبات بكاء الرضيع، ولذلك فيجب أن تتوقعي أنه سوف ينام بشكل أفضل ولكن ليس معنى ذلك أن تتركيه نائماً دون أن توقظيه لكي يرضع لأن هناك مميزات الرضاعة بين الليل والنهار في الأشهر الأولى لعمر المولود ويجب أن تكوني حريصة على الرضاعة الليلية مهما كنت تشعرين بالتعب والإرهاق.

اعلمي أن حرصك على الرضاعة الليلية، وبناءً على نصائح اختصاصية تربية الاطفال لي؛ تسهم بدور كبير في زيادة إدرار ونزول الحليب المغذي عند الأم على مدار 24 ساعة؛ أي ليلاً ونهاراً، وقيامك بخطوة التوقف عن الرضاعة أو تقليلها خلال الليل يعني أن تقل كمية حليبك بصورة ملحوظة، وبالتدريج خصوصاً أن معظم الرُّضَّع يبدأون في رفض حليب الأم بعد الشهر السادس في حين أنه من الضروري أن تستمري بإرضاع طفلك حتى يتم عامه الأول على الأقل.

