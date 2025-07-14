انت الان تتابع خبر بيان مشترك للديمقراطي والاتحاد الوطني حول رواتب موظفي كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتبان السياسيان للحزبين في بيان مشترك اطلعت عليه الخليج 365، أن "أن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، استقبل اليوم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له".

وأضاف أن "المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، عقدا اجتماعاً بخصوص الأحداث والمستجدات والمشاكل والعقبات التي تواجه إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان".

وتابع "بعد الحوار وتبادل الآراء وتحليل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اتفق الطرفان على تكثيف كل الجهود لحل المشاكل وتأمين المستحقات المالية المشروعة ورواتب إقليم كردستان، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة في إطار الدستور باتجاه الحل بتنسيق من كلا الجانبين".

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث تعزيز العلاقة بين بين الجانبين لتجاوز العقبات والتحديات والحفاظ على كيان إقليم كردستان ومكتسباته"، مؤكداً على "ضرورة تقوية مواقف جميع الأطراف السياسية في كوردستان والعراق لتكون عوناً وسنداً في حل هذه المشكلة".