أعلنت شركة ثمانية، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (srmg)، والناقل الرسمي لمنافسات بطولات كرة القدم السعودية حتى عام 2031، عن إطلاق تطبيق «ثمانية» وقنوات «ثمانية الفضائية»، وتفاصيل خطتها للنقل وفريق عملها من المقدمين والمحليين الفنيين في خطوة تهدف لإعادة تعريف تجربة مشاهدة المحتوى في العالم العربي، من خلال بثّ البطولات السعودية.

رسمياً: قنوات ثمانية تكشف خطتها لنقل الدوري السعودي 2025-2026.. والانطلاق التجريبي في هذا الموعد

وأوضحت في فيديو نشرته عبر حسابها على منصة X أن مشاهدة البطولات السعودية ستكون مجانا ودون الحاجة لجهاز استقبال خاص، مضيفة أن الانطلاقة ستكون اعتبارا من مباراة كأس السوبر السعودي.

وسيتاح تطبيق ثمانية للتحميل على أنظمة آي أو إس وآندرويد وأبل تي في وآندرويد تي في، إضافةً إلى الشاشات الذكية من سامسونج وإل جي، ابتداءً من 13 أغسطس، على أن يكون الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية بتاريخ 28 أغسطس، تزامناً مع انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تُنقل بطولة السوبر السعودي من 19 أغسطس (آب) وحتى 23 أغسطس، ضمن مرحلة البث التجريبي للقناة الفضائية.

يضم طاقم قنوات ثمانية نخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين الرياضيين في المنطقة، من بينهم نواف التمياط وعبيد الله العيسي من السعودية، وطارق ذياب من تونس، إلى جانب المذيع الإماراتي حامد الحارثي.