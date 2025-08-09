السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا و أذربيجان مشيدة بالرعاية الأمريكية للاتفاق

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مشيدة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق. وتعبر الوزارة عن تطلع المملكة بأن يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين أرمينيا وأذربيجان، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، ومنطقة القوقاز.



